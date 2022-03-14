Hidrojeoloji ne demek, TDK'ya göre Hidrojeoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrojeoloji ne demek? Hidrojeoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrojeoloji kelimesi. Peki hidrojeoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrojeoloji nedir, hidrojeoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROJEOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrojeoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrojeoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrojeoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer altı sularının araştırılmasını ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi kolu

