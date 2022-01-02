Hidroklorik Asit ne demek, TDK'ya göre Hidroklorik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroklorik asit ne demek? Hidroklorik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroklorik asit kelimesi. Peki hidroklorik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroklorik asit nedir, hidroklorik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROKLORİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroklorik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hidroklorik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl)

