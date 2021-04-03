Hidrolik Apkant Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Hidrolik Apkant Pres Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik resimlere ve diğer ölçülere göre standardına uygun olarak, kalıplar yardımı ile saclardan çeşitli profilleri büken bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Hidrolik Apkant Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Hidrolik Apkant Pres Operatörü Maaşları

Hidrolik Apkant Pres Operatörü maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Hidrolik Apkant Pres Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

Hidrolik Apkant Pres Operatörü Olmak Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Hidrolik Apkant Pres Operatörü Ne İş Yapar?

Hidrolik Apkant Pres Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şekillenecek parçanın teknik resmini ve diğer ölçüleri incelemek,

b) Parça boyuna göre tezgahın vargel yüksekliğini ve ayarlama yatağını ayarlamak,

c) Tezgah pistonunun uzama boyunu takozla takviye etmek,

d) Bükme açısı ölçülerine göre saç levhalardan şablon çıkartmak,

e) Çıkarttığı şablon yardımıyla piston ve sabit kalıp merkezlerini kontrol etmek,

f) Bükme açısını parça üzerine işaretlemek,

g) Parçayı tezgahın sabit kalıbına yerleştirmek ve işaretlenen kısmı piston merkezine göre ayarlamak,

h) Tezgahı çalıştırmak,

i) İlgili kolu hareket ettirmek ve parçanın otomatik olarak kalıp ve piston arasında bükülmesini sağlamak,

j) Bükülen parçaları tezgahtan almak ve parçayı kontrol etmek,

k) Gerekirse bükme işlemini tekrarlamak,

l) İş bitimlerinde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hidrolik Apkant Pres Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Hidrolik Apkant Pres Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hidrolik Apkant Pres Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.37 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Hidrolik Apkant Pres Operatörü maaşlarına ek sizlerde Hidrolik Apkant Pres Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.