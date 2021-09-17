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Hidrolog ne demek, TDK'ya göre Hidrolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidrolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hidrolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hidrolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hidrolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hidrolog ne demek, TDK'ya göre Hidrolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrolog ne demek? Hidrolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrolog kelimesi. Peki hidrolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrolog nedir, hidrolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hidrolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hidrolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TDK anlamı nedir?

HİDROLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hidrolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre hidrolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su bilimci

Türk Dil kurumu anlamı ne demek kelime anlamı

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