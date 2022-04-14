Hidroloji ne demek, TDK'ya göre Hidroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroloji ne demek? Hidroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroloji kelimesi. Peki hidroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroloji nedir, hidroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su bilimi

