Hidrozol ne demek, TDK'ya göre Hidrozol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrozol ne demek? Hidrozol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrozol kelimesi. Peki hidrozol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrozol nedir, hidrozol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hidrozol kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hidrozol kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİDROZOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrozol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrozol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrozol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıvı durumundaki koloit

