Hidrür ne demek, TDK'ya göre Hidrür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrür ne demek? Hidrür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrür kelimesi. Peki hidrür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrür nedir, hidrür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDRÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi

