Higrometrik ne demek, TDK'ya göre Higrometrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Higrometrik ne demek? Higrometrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi higrometrik kelimesi. Peki higrometrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre higrometrik nedir, higrometrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİGROMETRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Higrometrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Higrometrik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre higrometrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nem ile ilgili, neme ilişkin

