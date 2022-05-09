Hijyen koşulları hiçe sayıldı! Başkent Ankara'da skandal et taşımacılığı, görenlerde şok etkisi yarattı!
Başkent Ankara’nın Polatlı ilçesinde trafikte seyir halinde giden kamyonetin kasasında hijyen koşullarının sağlanmadığı kilolarca etin taşındığı skandal görüntü şok etkisi yarattı.
Trafikte seyir halinde olan et taşıyan araç vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi.
HİJYEN KOŞULLARI HİÇE SAYILDI
Hijyen koşullarına uygun şekilde taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşınması görenlerde şok etkisi yarattı. Vatandaşlar bu skandal taşımacılığı cep telefonları ile fotoğrafladı.