Hikaye birebir aynı! Bal Kaymak filminde intihal olduğu ortaya çıktı!

Asi, Aşka Sürgün, Kertenkele gibi birçok dizinin senaryosuna imza atan Bilal Babaoğlu, kendi yazdığı hikayenin izinsiz olarak Bal Kaymak isimli filmde kullanıldığını iddia ederek, yönetmen Onur Tan'a açtığı davada bilirkişi tarafından haklı görüldü.

Bal Kaymak filmindeki karakterlerle, Babaoğlu'nun yarattığı karakterlerin benzerlik ve farklılıkları tespit edilerek bilirkişi raporu İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne ulaştı.

ANA KARAKTERLER AYNI

Raporda iki projenin de ana karakterlerinin aynı olduğu belirtilirken yan karakterlerin de aynı olduğu ve küçük farklılıklar gösterdiği açıklandı.

TELİF TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Bilal Babaoğlu’nun sunmuş olduğu deliller ile davalı tarafın çekmiş olduğu Bal Kaymak isimli filmin hikayelerinin birebir aynı olduğu belirtilen raporda, hikaye sahibinin telif bedeli talebinde bulunabileceği kaydedildi.

BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINACAK

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Bilal Babaoğlu'nun avukatı bilirkişi raporunu kabul ettiklerini belirtti.

Davalı avukatı ise bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu iddia ederek, “Raporda eserin hem anonim olduğundan bahsedilmiş hem de özgün bir eser olduğu belirtilmiştir. Bu durumda intihal iddiasının varlığı kabul edilemez. İntihal iddiasının araştırılması açısından öncelikle bu itirazımızın değerlendirilmesi konusunda rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.

İntihal iddiasının değerlendirilmesi için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek ek rapor istenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

BAL KAYMAK KONUSU

Bal Kaymak, Balkanlar'ın harika atmosferinin fonunda, minik Bade'nin (Beren Gökyıldız) dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ile dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. Annesi ve babası ölen Bade teyzesi Sezen'le birlikte yaşamaktadır.