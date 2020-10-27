Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Haberi, ünlü oyuncunun kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada duyurdu.
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. 73 yaşındaki sanatçının vefatını kızı sosyal medyadan duyurdu.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz'ün vefatı sevenlerini üzdü.
Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini Kızı Zeynep Karagöz, duyurdu.
Babişkom,— zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020
Hikmet Karagöz bugün
son yolculuğuna çıktı...
Bu kez dönüşü yok;
ardından tebessümler,
kadehler ve anılar,
sohbetler yakışır.
Korona nedeniyle
cenaze töreni olması
mümkün gözükmüyor.
Hatrına?şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi
Karagöz şu ifadeleri kullandı:
"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti.— orhan aydın (@orhanaydin6) October 27, 2020
Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla. pic.twitter.com/CUwX7eYUWp
Oyuncu Orhan Aydın da yakın arkadaşının vefatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."
HİKMET KARAGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi.
Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle:
Memleket-2015
Tatar Ramazan-2013
Bir Aşk Hikayesi-2004Gönül Yarası-2004
Hızlı Adımlar-2004
Sultan Makamı-2003
Gönderilmemiş Mektuplar-2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
Yeditepe İstanbul-2001
Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
Yaşar Kemal Belgeseli-2000
İstanbul'da Bir Aşk-2000
Toprak-1999
Duruşma-1999
Yara-1998