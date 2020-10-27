Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. 73 yaşındaki sanatçının vefatını kızı sosyal medyadan duyurdu.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz'ün vefatı sevenlerini üzdü.

Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini Kızı Zeynep Karagöz, duyurdu.

Babişkom,

Hikmet Karagöz bugün

son yolculuğuna çıktı...

Bu kez dönüşü yok;

ardından tebessümler,

kadehler ve anılar,

sohbetler yakışır.

Korona nedeniyle

cenaze töreni olması

mümkün gözükmüyor.

Hatrına?şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi — zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020

Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti.

Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla. pic.twitter.com/CUwX7eYUWp — orhan aydın (@orhanaydin6) October 27, 2020

Oyuncu Orhan Aydın da yakın arkadaşının vefatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi.

Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle:

Memleket-2015

Tatar Ramazan-2013

Bir Aşk Hikayesi-2004Gönül Yarası-2004

Hızlı Adımlar-2004

Sultan Makamı-2003

Gönderilmemiş Mektuplar-2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002

Yeditepe İstanbul-2001

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001

Yaşar Kemal Belgeseli-2000

İstanbul'da Bir Aşk-2000

Toprak-1999

Duruşma-1999

Yara-1998