Hikmet Karaman’dan istifa açıklaması!

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan İstiklal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın son bölümlerinde verilen penaltı kararı hakkında konuşan Karaman, “Maçın son bölümleri, pozisyonu ben de defalarca seyrettim. Çok ağır bir karar. Yani hakem penaltıyı vermese belki Konyaspor tarafı da ‘Bu kadar net penaltıyı nasıl vermezsin?' diyemezdi. Çünkü farklı açılardan baktığınızda pozisyon penaltı gözükmüyor ama diğer bir açıdan baktığınızda her iki oyuncunun kafasının ortasında top kalmış, kaldıktan sonra iki kolun üzerinden top gidiyor. Yani zor bir karar ama nihayetinde VAR var, hakem var, bir karar verilmiş. Esas üzüntümüz 2-1'den sonra uzatma dakikalarında oyuncumuzun görmüş olduğu, Pedro'nun görmüş olduğu kırmızı kart” ifadelerini gösterdi.

Hakemin tansiyonu düşürmesi gerektiğini söyleyen Karaman, “Aslında bu gibi pozisyonlarda zaten hakem çok zor bir karar vermiş. Yani VAR'ın başına gidip 1 dakika baktıktan sonra penaltıyı verememiş. 4 dakikaya yakın bir süre geçiyor, her iki taraf da itiraz ediyor. Zor bir karar veriyor, bu karardan sonra penaltıyı vermesi, maç 2-1 olmuş, tansiyonu düşürmesi gerekir. Orada kırmızı kartlık bana göre fazla bir şey yok. Yani oyuncumuzun bir hareketini göremedim. Ben hakeme sordum bunu, ‘Benim üzerime yürüdü' dedi. Orada biraz daha hakemin pozitif tavır göstermesi gerekir” yorumunda bulundu.