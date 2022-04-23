Hilafıhakikat ne demek, TDK'ya göre Hilafıhakikat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hilafıhakikat ne demek? Hilafıhakikat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hilafıhakikat kelimesi. Peki hilafıhakikat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hilafıhakikat nedir, hilafıhakikat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİLAFIHAKİKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hilafıhakikat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hilafıhakikat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hilafıhakikat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçek dışı

