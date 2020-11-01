Hilal Altınbilek: Kerem Alışıkla aynı evde yaşama iddiasını yalanladı

Adana’da çekilen “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, Bebek’te bir mekân çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu bir arkadaşının doğum günü kutlaması için Adana’dan döndüğünü belirtti . Hilal Altınbilek, yoğun iş temposundan şikayetçi olmadığını söyledi.

Yaz aylarında Gurur Aydoğan’la aşk dedikoduları çıkan Hilal Altınbilek’in bu olayın ardından kendisinden 31 yaş büyük rol arkadaşı Kerem Alışık’la aynı eve taşındığı iddia edilmişti.

"KEREM ALIŞIKLA DEĞİL, BABAMLA AYNI EVDE YAŞIYORUM"

Kerem Alışık’la beraber yaşamaya başladığı iddiasını “İspatlarınız ısrarlarınız kadar büyük olsun lütfen” paylaşımıyla yalanlayan Altınbilek, babasıyla beraber oturduğunu ifade etti. Hilal Altınbilek, kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan ünlü oyuncu doğum günü kutlamasında, geçen yaz arkadaş grubuyla Çeşme’de beraber tatil yaptığı Gurur Aydoğan ve kız arkadaşıyla da bir araya geldi. Mekândan sevgilisiyle ayrılan Gurur Aydoğan hızla taksiye bindi. Aydoğan’ın taksinin arka koltuğunda tek başına oturması dikkat çekti. Gurur Aydoğan’ın bindiği taksi daha sonra trafik çevirmesine takıldı. Aydoğan, sorulara yanıt vermek istemedi.

Kaynak:TV100