Hilkat Garibesi ne demek, TDK'ya göre Hilkat Garibesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hilkat garibesi ne demek? Hilkat garibesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hilkat garibesi kelimesi. Peki hilkat garibesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hilkat garibesi nedir, hilkat garibesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİLKAT GARİBESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hilkat garibesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hilkat garibesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse

- Acayip, garip, tuhaf şey

