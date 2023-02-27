Hinata Kida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hinata Kida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hinata Kida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hinata Kida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hinata Kida 4 Temmuz 2000 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 喜田 陽 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hinata Kida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TODER yapmaktadır. Hinata Kida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 31 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Hinata Kida'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hinata Kida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hinata Kida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hinata Kida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hinata Kida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2019 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2020 yılında Cerezo Osaka

Hinata Kida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hinata Kida şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Hinata Kida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.