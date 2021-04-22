Hıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"

İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 takımın kurduğu Avrupa Süper Ligi askıya alınmıştı. Ünlü gazeteci ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç Avrupa Süper Ligi ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hıncal Uluç, Avrupa'nın dev takımlarının yapmaya çalıştığı bu organizasyona ilişkin "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey" dedi.

Hıncal Uluç, "Bir takım para babaları Avrupa futbolunu NBA gibi bir hale getirmeye karar verdiler." dedi.