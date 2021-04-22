Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdiKasımpaşa 0-1 Başakşehir | MAÇ SONUCUHıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz varlığını ilelebet sürdürecektirSurvivor'da kim diskalifiye oluyor? Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası gözyaşlarına hakim olamadılar22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!Hedef tam isabet vuruldu! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Hıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"

Hıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"

İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 takımın kurduğu Avrupa Süper Ligi askıya alınmıştı. Ünlü gazeteci ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç Avrupa Süper Ligi ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 takımın kurduğu Avrupa Süper Ligi askıya alınmıştı. Ünlü gazeteci ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç Avrupa Süper Ligi ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hıncal Uluç, Avrupa'nın dev takımlarının yapmaya çalıştığı bu organizasyona ilişkin "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey" dedi.

Hıncal Uluç, "Bir takım para babaları Avrupa futbolunu NBA gibi bir hale getirmeye karar verdiler." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT