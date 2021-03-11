Hıncal Uluç: "Fatih Terim, formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor"

Gazeteci Hıncal Uluç, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki 'Hıncal Uluç ile Baş Başa' programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Spor yorumcusu ve gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ilişkin yaptığı açıklamada "Formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, bir süre önce yaptığı açıklamada da 3 Mart Çarşamba günü oynanan ve Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maça ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğenmediğini ifade ederek sarı kırmızılı takımın maçını izlerken uyuklamaya başladığını belirtip tepkisini dile getirmişti. Onları izlerken bir Galatasaraylı olarak utandığını söyleyen Hıncal Uluç çok sert ifadeler kullanmıştı.

Maçı yorumlayan Hıncal Uluç Galatasaray'a ilişkin "Galatasaray'ın maçını izlerken uyuklamaya başlıyorum. Spiker sesini yükseltiyor da silkinip kendime geliyorum. Galatasaray'ın maçını izlerken ben Galatasaraylı olarak utanıyorsam, kazansa ne olacak, kaybetse ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.