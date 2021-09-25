Hıncal Uluç, seçim sloganı üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Hiçbir şey çok güzel olmadı, tersine çok şey, çok berbat oldu

Futbol ve siyaset konusunda yaptığı sivri dilli yorumlar nedeniyle adından söz ettiren Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zamanı kullandığı "Her şey çok güzel olacak" sloganı için, "Ne güzel bir seçim sloganıydı." değerlendirmesinde bulunan Uluç yazısında, "Söyleyen de, Beylikdüzü'nün çok gidip, çok görüp, çok hayran olduğum Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.. "Kazanırsa, yaşadı İstanbul" dedim. Rakip aday, Binali Yıldırım'dı. Onu da yakından tanıyordum. Köşemdeki yazımı hatırlarsınız. Hangisi kazanırsa kazansın, İstanbul kazanacak!." ifadelerini kullandı.

"O HARİKA SLOGANI TERSİNE DÖNDÜ"

İmamoğlu'nun seçimi kazandığını anımsatan Uluç," Ve ne acıdır ki, o harika sloganı nerdeyse tersine döndü.. Hiçbir şey çok güzel olmadı. Ama tersine çok şey, çok berbat oldu.." dedi.

"İMAMOĞLU SELAMI SABAHI KESTİ"

Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle görüşmediğini ifade eden Uluç şunları yazdı:

"Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde.. Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu."

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