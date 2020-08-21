Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster itiraf: "Pişmanım"

Jülide Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği 40 programını bu haftaki konuğu Hıncal Uluç oldu. Hıncal Uluç iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı yazı ile tepkileri üzerine çeken Uluç, “Defne Joy Foster için yazdıklarına pişman mısın?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

'ALTINA İMZAMI ATARIM'

Uluç, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var, bir yanda 6 aylık bebeğini evde bırakıp, bir erkekle bara giden bir anne var, o barda tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor. O cümleyi yazmamam lazımdı.”

HINCAL ULUÇ NE DEMİŞTİ?

Defne Joy Foster’ın Kerem Altan'ın evinde ölmesinin ardından Hıncal Uluç şu yorumu yapmıştı: “Ekranın başında donup kalıyorum. Arka arkaya şoklar. Defne Joy’un ölü bulunduğu yer kendi evi değil. Bir bekâr erkeğin evi. Beni donduran habercinin sözleri oldu: Defne Joy’un kocası, az önce buraya geldi. Çok üzgün görünüyordu.

O gün, dünyada yerinde olmak istemeyeceğim tek kişiydi eşi. Dün sabah gazeteme baktım, tonla yazı. Ölen Defne’nin dramı üzerine. Asıl trajediyi yaşayan adamın adı geçmiyor neredeyse. İnsanlık ölmüş sanki. 18 aylık bebeğinin annesi ölmüş ona mı ağlayacak yoksa bir bekâr evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş, ona mı çıldıracak?

Daha tanıştığın gece, eve, yatağa koşmanın adı da love... Benim aşka düşmeye saygım var ama aşk yapmaya yok.

Defne boşanma kararı almış mı? Mahkemeye başvurmuş mu, evini ayırmış mı? Ortada çok açık, çok seçik bir ‘ihanet’ var. Hem de aşk aldatması bile değil. Bir gecelik macera/One night stand için aldatılan bir koca, unutulan bir bebek. Ölmüş Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı beklemesin kimse benden. Defne’nin ölümü tipik bir ‘Su testisi, su yolunda kırıldı’ olayıdır!”

DEFNE JOY FOSTER ÖLÜMÜ

DJ Defne Joy Foster, Caddebostan’da arkadaşına ait evde ölü bulundu. Astım hastası olduğu bilinen Defne Joy Foster’ın "solunum yetmezliği", "kalp krizi" veya "astım krizi" yüzünden hayatını kaybettiği sanılıyor.

15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı. Raporda, “Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği” ifadeleri yer aldı.