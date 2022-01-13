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  3. Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ile ilgili sert açıklama!

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ile ilgili sert açıklama!

Galatasaray'ın kötü gidişatı dolayısıyla teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi ve yerine Domenec Torrent getirildi. Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fatih Terim'i eleştirdi.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ile ilgili sert açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü'nde teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 11 Ocak Salı günü açıklamalarda bulunan Başkan Burak Elmas yeni teknik direktörü duyurmuştu. Fatih Terim'in vedası sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu.

Galatasaray'daki bu gelişme sonrası açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi. A Spor Yorumcusu Uluç, "Fatih Terim sorumlu benim dedi ama eleştirmedik hiçbir şey bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, daha öncede Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Fatih Terim'e seslenmişti. Uluç "Sevgili Fatih Hocam, Bugünlerin geleceğini bilmek için kâhin olmaya gerek yok.. Seni gerçekten yakından tanıyan ve sevenleri dinlemeyip, güya seni destekleyen, ama biraz derin bakınca aslında amaçlarının kime hizmet olduğu kolayca anlaşılanların gazına öyle gözleri kapalı geldin ki, bu sonuç bağıra bağıra geldi.." ifadelerine yer verdiği yazısında "İstifa etse, "Bırakıp kaçtı" olacaktı. "Kendini kovdurma" yolunu seçti. Medyada nasılsa tonla askeri vardı. Mağduru oynayıp kahraman olacaktı." notunu düşmüş ve bu yazı çok ses getirmişti.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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