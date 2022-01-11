Son dakika | Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni hocayı resmen açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığı sonrası Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'i ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak düşündüklerini söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Torrent ile daha sonra teknik direktörlük için anlaştıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamasında "Çok sayıda isimle görüştüm. Ama Torrent'in bize katkı sağlayacağını düşündüm. Bize büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Burak Elmas'ın Domenec Torrent'e ilişkin yaptığı açıklama:

"Prensipte, herhangi bir yardımcı antrenörün ileride, Fatih Hoca daha yukarıya çıktığında yerini üstlenebilecek kalitede biri olması konusunda Fatih Hoca ile de hemfikirdir. Torrent’in teknik direktör olması yönünde aldığımız kararın erken olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle önce yardımcı antrenör olarak anlaşmıştık. Detayıyla konuştuk ve araştırdık. Galatasaray için en uygun aday olacağına karar verdik.

“Torrent’in geçmişte çalıştığı kişilerle görüştüm. Şu anda en uygun seçeneceği tercih ettiğimizi düşünüyoruz.

Galatasaray Sportif A.Ş. adına, yönetim kurullarımla beraber almış olduğum bir karar için karşınızda oturuyorum. Her kararın detayını paylaşırsak kararın kendisi değil alınış şekli paylaşılır. Galatasaray için önemli olan kararların kendisidir.

Bu sürecin Galatasaray’a zarar vermemesi adına her şeyi yapacağım. Hocamız da çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi nasıl bir tutum uygun görürse bunun gereğini yapar. Benim açımdan, Galatasaray’ın efsanesini koruyarak, en uygun şekilde yolları ayırma çabasındayız.

Şu anda ciddi bir planlama yapıyoruz. Galatasaray’a uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Bazıları kendi istifalarını sundular. Bu hafta içerisinde bire bir görüşmeler yaptıktan sonra en uygun kararları alacağız.

"TORRENT'E TÜRK YARDIMCI ANTRENÖR DÜŞÜNÜYORUZ"

Torrent göreve geldiğinde yanına bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz kişiler var. Yakında açıklarız.”

Fatih Terim görevdeyken başka bir isimle görüşme gerçekleştirildi mi? Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

Domenec Torrent Font, İspanyol profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir oyuncudur.

Domenec Torrent hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linten ulaşabilirsiniz...

Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?