Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: 'Galatasaray rahat kazanır'

Deneyimli spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor ekranlarından Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan zorlu mücadele, saat 19.00'da futbolseverler ile buluşacak.

Derbi için tahminlerde bulunan Hıncal Uluç, Galatasaray'ın derbiden rahat bir şekilde galibiyetle ayrılacağını belirtti. Uluç, "Son haftalardaki performanslara bakarsak, Galatasaray'ın rahat kazanacağı bir maç olur. Eski Fatih Terim geliyor. Mustafa Cengiz ile de ilişkileri düzeltmiş, aynı şeyleri söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de şansını değerlendiren Hıncal Uluç, "Fenerbahçe, maç sonlarını en iyi oynayan takım. Razı olmadığı bir skor varsa, nasıl bir takım ruhudur, inanılmaz gibi değil. Uzatma dakikalarında kaç kez oyunu değiştirdiklerini gördüm. Galatasaray'da ise tam tersine. Harika futbolla öne geçiliyorsa ve maçın sonu yaklaşıyorsa, yan pas, geri pas, yan pas, geri pas... Fenerbahçe'ye orada kaptığı toplarda o kadar pozisyon doğar ki! Fenerbahçe için hakem düdüğü çaldığında maç biter. Galatasaray için ise öne geçildiğinde maç bitiyor." diye konuştu.