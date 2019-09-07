Hindistan'ın uzaya gönderdiği uzay aracı ülkemizde de merakla takip edildi.

Hindistan uzay programının bir parçası olan ve Chandrayaan-2 roketiyle ayın güney kutbuna indirilmeye çalışılan ‘Vikram’ adlı uzay aracı ile bağlantı, inişine 2.1 kilometre kala kesildi.

Hindistan'ın Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme için yaptığı cumartesi günkü girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından bu akşam Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı ancak yüzeye 2 kilometre kala araçla iletişim koptu.

SU ARAYAN İLK UZAY ARACI

Hindistan’ın Bengaluru kentinde bulunan uzay merkezinden yapılan açıklamada, ‘uzay aracından gelen verilerin analiz edildiği’ açıklamasıyla yetinildi, başka ayrıntı verilmedi.

Uzay aracının akıbeti ile ilgili olarak aracın yüzeye indiği, ancak sinyal gönderemediği ya da aracın inişinin tamamen başarısız olduğu ve parçalandığı olasılıklarının değerlendirildiği bildiriliyor.

Chandrayaan-2 roketi, bir adet uydu, ‘Vikram’ adlı iniş aracı ve ‘Pragyan’ adlı altı tekerlekli bir ay gezgini (rover) aracı taşıyordu. ‘Vikram’, roketten ayrılan uydu aracından koparak aya inecek ve ‘Pragyan’ı ay yüzeyine çıkartacaktı.

İçerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirme planları olan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. Hindistan, bu başarısız inişin ardından Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.

AY YÜZEYİNDEKİ SARSINTILARI ÖLÇECEKTİ

Hint uzay ajansından yapılan açıklamada, uzay aracının yüzeyden 2.1 kilometre kala olması gerektiği gibi çalıştığı ifade edilirken, olaya ilişkin elde edilen verilerin incelenmekte olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan Chandrayaan-2 aracı hem Ay'ın güney kutbunda su arayacak, hem de Ay yüzeyindeki sarsıntıları ölçecekti.

Hindistan uzay programının ‘babası’ kabul edilen Dr Vikram A. Sarabhai’nin adı, söz konusu uzay aracına verilmişti.

Ünlü Türk youtuber Barış Özcan, Hindistan'ın 6 Eylül akşamı Ay'a inişini kanalından canlı olarak yayınladı.