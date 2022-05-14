Hindistan Delhi'de yangın faciası! En az 26 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı
Hindistan'ın Delhi kentindeki bir binada jeneratörden çıkan yangında en az 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada jeneratörden kaynaklı olarak yangın çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hızlıca yayıldığı görülen yangında facia yaşandı.
İçinde birçok ofisin yer aldığı binanın birinci katından hızla diğer katlara hızla yayılan yangında, en az 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.
60 KİŞİ KURTARILDI
Ayrıca itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binadaki 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
BAZI İNSANLAR CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI
Ayrıca bazı insanların yangın nedeniyle yaşadığı panikten dolayı camlardan atlamaya çalıştığı ifade edildi.
(İHA)