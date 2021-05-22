Hindistan feci durumda! İnsanlar teker teker ölüyor...

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, koronavirüsle mücadele döneminde en çok zorlanan ülkelerin başını çekiyor. Koronaya yakalanan kişilerin ve günlük vefat sayılarının artmasıyla dünya çapında rekor üstüne rekor kıran Hindistan'da fazla nüfus nedeniyle sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor.

GÜNLÜK EN YÜKSEK CAN KAYBI: 4 BİN 529 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 267 bin 334 kişi koronavirüse yakalandı ve virüs nedeniyle 4 bin 529 kişi hayata gözlerini yumdu. Böylece günlük can kaybı, dünün ardından bir kez daha en yüksek seviyeyi gördü. Geçtiğimiz gün salgın nedeniyle 4 bin 329 kişi hayatını kaybetmişti.

1,4 milyar insanın yaşadığı Hindistan, aşı tedarikinde sorunlar yaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar gerçek ölü sayısının, belirtilen sayılardan çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.