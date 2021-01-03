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Hindistan'da akıl almaz olay! Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hindistan’ın Mumbai kentinde 60 yaşında bir kişi ayakkabısını almak için raylara indiği sırada gelen treni fark edince paniğe kapıldı. Adamı gören polis memuru ise olay yerine koşup adamı son anda trenin altında kalmaktan kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara böyle kaydedildi.

Hindistan’ın Mumbai kentinde düşen ayakkabısını almak için raylara inen adamı gören bir polis memuru, telaşa kapılıp tren raylarına takılan bir kişiyi trenin altında kalmaktan son anda kurtardı. Kurtardığı adama tokatlayıp tepkisini gösteren polisin o anlar kameraya abean kaydedildi.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan Mumbai kentindeki Dahisar tren istasyonunda yaya kaldırımından raylara inen 60 yaşında bir kişi trenin altından kalmaktan son anda kurtuldu. Raylarda olduğu sırada trenin geldiğini fark eden adam, yaya kaldırımına yöneldiği sırada ayağı raylara takıldı. O anlarda bir polis memuru, raylara takılan yaşlı adamı fark ederek yardımına koştu.

Hindistan'da akıl almaz olay! Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

KURTARIP TOKATLADI

Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtaran polis, olayın ardından kurtardığı adama tokat atarak tepki gösterdi. Polis memurunun adamı kurtardığı anlar ise tren istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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