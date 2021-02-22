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  3. Hindistanda akılalmaz olay! Evlenme teklifi kabul edilmeyince sevdiği kadını raylara attı!

Hindistanda akılalmaz olay! Evlenme teklifi kabul edilmeyince sevdiği kadını raylara attı!

Tren istaSyonunda meydana gelen olayda sevdiği kadına evlenme teklifi eden adam, teklifi reddedilince çılgına döndü. Sevdiği kadını tren raylarına atıp öldürmek istedi.

Hindistan'da bir tren istasyonunda meydana gelen olayda sevdiği kadına evlenme teklifi eden Sumedh Jadhav, reddedilince gözü döndü. Sevdiği kadını yerde sürükleyip tren raylarına atmaya çalıştı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

İnanılması güç olay, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki Khar tren istasyonunda kayda alındı.

Hindistanda akılalmaz olay! Evlenme teklifi kabul edilmeyince sevdiği kadını raylara attı!

Cani Sumedh Jadhav, sevdiği kadını vagonun altına itmeye çalıştığında bir süre direnen kadın, etraftaki insanların yardımı sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

Mağdur kadının yaralı olduğu ve kafasına 12 dikiş atıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Sumedh Jadhav ifadesinin ardından tutuklandı. İsmi bilinmeyen kadının evlenme teklifini alkol yüzünden kabul etmediği bildirildi.

 

 

 

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