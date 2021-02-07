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Hindistan'da felaket: Kopan buzul parçası sele neden oldu, en az 150 kayıp var!

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kopması, felakete sebebiyet verdi. Dhauliganga Nehri'ne düşen parçanın bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine isabet etmesiyle 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını brrliten yetkililer 150 kişinin ölöüş olabileceğinden şüpheleniyor.

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirildi.

EN AZ 150 İŞÇİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

"Hindustan Times"ın haberine göre, Uttarancal eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu sel meydana geldi.

Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Yetkililer, Dhauliganga Nehri kıyısında bulunan birçok evin yıkıldığını ifade ederek, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Haridwar ve Dehradun bölge halkını olası bir felakete karşı uyardı.

"4 EKİP ARAMA YAPIYOR"

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında, arama kurtarma operasyonu başlattı. ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücü’ne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde olduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etti.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3 helikopterin Dehradun ve civarında konuşlandırıldığı belirtildi.

"DEZENFORMASYONDAN KAÇININ" ÇAĞRISI

Uttarancal Eyalet Başkanı Trivendra Singh Rawat, halkı yaşanan felaketle ilgili eski sel videolarını kullanarak yanlış bilgi yaymaktan kaçınmaya çağırdı.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uttarancal’daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtti.

2013 YILINDA BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uttarancal'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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