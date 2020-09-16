Hindistan’da turistik gezi teknesi alabora oldu: 14 ölü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. En az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yerel bir tapınağa ulaşmak isteyen yolcuların Chambal nehrini geçtikleri sırada teknenin alabora olduğu aktarıldı. Kurtarma operasyonunun sürdüğü Chambal nehrinde 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Yolcular arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirildi.