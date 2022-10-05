Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucunda kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre düğün alayını taşıyan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 500 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

"YÜREK PARÇALAYICI"

Otobüste 55 yolcu bulunuyordu. Yolculardan 32'si hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yolcuları hastaneye sevk etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada kazayı "yürek parçalayıcı" diye ifade etti. Kaza da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.