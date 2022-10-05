Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsü 500 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Kazada 32 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucunda kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre düğün alayını taşıyan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 500 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 32 ölü!

"YÜREK PARÇALAYICI"

Otobüste 55 yolcu bulunuyordu. Yolculardan 32'si hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yolcuları hastaneye sevk etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada kazayı "yürek parçalayıcı" diye ifade etti. Kaza da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 32 ölü!

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.8 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.8 büyüklüğünde deprem!
Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı
Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı
Komşu İran'da şiddetli deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi: 200'den fazla yaralı var
Komşu İran'da şiddetli deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi: 200'den fazla yaralı var
10 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran ihbar! Babası cinsel hizmet için başkalarına satmış!
10 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran ihbar! Babası cinsel hizmet için başkalarına satmış!
Son Haberler
Angeline Jolie'den şoke eden Brad Pitt iddiası! Duyduklarınıza inanamayacaksınız! "Çocuklardan birini boğmaya çalıştı, benim saçımı çekerek...
Angeline Jolie'den şoke eden Brad Pitt iddiası! Duyduklarınıza inanamayacaksınız! "Çocuklardan birini boğmaya çalıştı, benim saçımı çekerek...
Kobra Murat mal varlığını açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı, eşi bile isyan etti: "Altın yaptırma kasalar almıyor"
Kobra Murat mal varlığını açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı, eşi bile isyan etti: "Altın yaptırma kasalar almıyor"
Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü, 20 yaralı
Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü, 20 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt verdi: "Çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt verdi: "Çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım"
Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"
Uzman isimden Rusya - Ukrayna savaşı için dikkat çeken sözler! "ABD ve NATO, Rus ordusunu imha edebilir"
Himalayalar'da çığ faciası: 10 kişi öldü, 11 kişi kayıp!
Himalayalar'da çığ faciası: 10 kişi öldü, 11 kişi kayıp!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem
Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem
Komşu İran'da şiddetli deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi: 200'den fazla yaralı var
Komşu İran'da şiddetli deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi: 200'den fazla yaralı var
Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı
Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Yorumlananlar
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!