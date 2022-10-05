Meksika'da 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi...

Meksika'da, başkent Mexico City'de 3 katlı bir bina durduk yere çöktü. İçerisinde çok sayıda ailenin yaşadığı binanın çökmesinin ardından 1 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan kişi, kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bina çökmeden önce şiddetli bir gürültü duyulduğu için dairelerde yaşayan 40 kişi, binayı terk etti. İnsanların binayı terk etmesinin hemen arkasından ise çökme gerçekleşti.

8 ailenin yaşadığı binanın 3 dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Olay sonrası yapılan incelemelerde, binanın zaten hasarlı olduğu ve bakımlarının uzun bir süredir ihmal edildiği tespit edildi.