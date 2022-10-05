Meksika'da 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi...

Meksika’da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi enkaz altında kaldı.

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Meksika'da 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi...

Meksika'da, başkent Mexico City'de 3 katlı bir bina durduk yere çöktü. İçerisinde çok sayıda ailenin yaşadığı binanın çökmesinin ardından 1 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan kişi, kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi...

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bina çökmeden önce şiddetli bir gürültü duyulduğu için dairelerde yaşayan 40 kişi, binayı terk etti. İnsanların binayı terk etmesinin hemen arkasından ise çökme gerçekleşti.

8 ailenin yaşadığı binanın 3 dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası yapılan incelemelerde, binanın zaten hasarlı olduğu ve bakımlarının uzun bir süredir ihmal edildiği tespit edildi.

3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi...

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