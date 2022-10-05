Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ülkeye katılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 7.ayda devam ederken Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandum yapılmış ve Rusya'ya katılma yönünde karar aldıkları ifade edilmişti.

Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Kremlin Sarayı'nda tören düzenlenmiş, kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" demişti.

Daha sonra Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti.

Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı

İMZAYI ATTI

Bunun üzerine Putin beklenen adımı attı. Putin'in imzasıyla Rusya'ya yeni topraklar eklenmesine ve bununla birlikte yeni federal bölgeler oluşturulmasına ilişkin federal anayasal kanunları imzaladı.

Putin imzayı attı! Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson, Rusya'ya katıldı

RUSYA TOPRAĞI VURGUSU

Kremlin'den yayımlanan karara göre Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılması yönünde ayrı ayrı kararnamelere imza atarken, bu bölgelerin kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren Rusya toprağı olduğuna vurgu yapıldı.

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