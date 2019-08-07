Hindistan'ın kararının ardından Pakistan'dan kritik hamle

Hindistan, "Cammu Keşmir"e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal etti ve bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı. Keşmir'in yüzde 45 Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bununla beraber yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

PAKİSTAN'DAN ÖNEMLİ ADIM

Hindistan'ın tek taraflı kararı sonrası Pakistan'dan önemli bir adım geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği habere göre Pakistan, Hindistan ile olan diplomatik ilişkilerini aza indirgeyecek ve ikili ticareti askıya alacak.

Açıklamada, Pakistan'ın "Cammu Keşmir" meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götüreceği belirtildi.

Ayrıca Başbakan Imran Khan'ın Pakistan ordusuna "ihtiyatlı bir şekilde devam etmesini" söyledi.