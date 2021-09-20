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Hindolog ne demek, TDK'ya göre Hindolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hindolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hindolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hindolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hindolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hindolog ne demek, TDK'ya göre Hindolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hindolog ne demek? Hindolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hindolog kelimesi. Peki Hindolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hindolog nedir, Hindolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hindolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hindolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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HİNDOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hindolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hindolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Hindolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindoloji bilgini

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