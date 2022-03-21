Hint Gergedanı ne demek, TDK'ya göre Hint Gergedanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint gergedanı ne demek? Hint gergedanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint gergedanı kelimesi. Peki Hint gergedanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint gergedanı nedir, Hint gergedanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT GERGEDANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint gergedanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint gergedanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan'da bulunan bir tür gergedan (Rhinoceros unicornis)

