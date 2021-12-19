Hint Kamışı ne demek, TDK'ya göre Hint Kamışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint kamışı ne demek? Hint kamışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint kamışı kelimesi. Peki Hint kamışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint kamışı nedir, Hint kamışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT KAMIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint kamışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint kamışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bambu

