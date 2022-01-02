Hint Keneviri ne demek, TDK'ya göre Hint Keneviri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint keneviri ne demek? Hint keneviri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint keneviri kelimesi. Peki Hint keneviri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint keneviri nedir, Hint keneviri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT KENEVİRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint keneviri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint keneviri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir, esrar otu (Cannabis sativa)

