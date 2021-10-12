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Hint Pirinci ne demek, TDK'ya göre Hint Pirinci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hint Pirinci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hint Pirinci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint Pirinci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hint Pirinci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hint Pirinci ne demek, TDK'ya göre Hint Pirinci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint pirinci ne demek? Hint pirinci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint pirinci kelimesi. Peki Hint pirinci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint pirinci nedir, Hint pirinci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİNT PİRİNCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint pirinci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint pirinci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğdaygillerden, Hindistan ve Etiyopya'da yetiştirilen, taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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