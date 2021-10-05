Hint Safranı ne demek, TDK'ya göre Hint Safranı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint safranı ne demek? Hint safranı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint safranı kelimesi. Peki Hint safranı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint safranı nedir, Hint safranı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hint safranı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hint safranı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİNT SAFRANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint safranı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint safranı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zerdeçal

