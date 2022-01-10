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Hint Yağı ne demek, TDK'ya göre Hint Yağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hint Yağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hint Yağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint Yağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hint Yağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hint Yağı ne demek, TDK'ya göre Hint Yağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint yağı ne demek? Hint yağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint yağı kelimesi. Peki Hint yağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint yağı nedir, Hint yağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİNT YAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint yağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint yağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kene otunun tohumlarından çıkarılan, hekimlikte ve sanayide kullanılan bir yağ, ban yağı

HİNT YAĞI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Hint yağı ağacı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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