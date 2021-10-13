Hiperaktivite ne demek, TDK'ya göre Hiperaktivite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hiperaktivite ne demek? Hiperaktivite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hiperaktivite kelimesi. Peki hiperaktivite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hiperaktivite nedir, hiperaktivite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPERAKTİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hiperaktivite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hiperaktivite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hiperaktivite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşırı etkinlik

