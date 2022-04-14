Hipermetrop ne demek, TDK'ya göre Hipermetrop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipermetrop ne demek? Hipermetrop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipermetrop kelimesi. Peki hipermetrop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipermetrop nedir, hipermetrop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPERMETROP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipermetrop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hipermetrop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipermetrop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için yakını iyi göremeyen (göz)

- Gözleri böyle olan (kimse)

