Hipertansiyon ne demek, TDK'ya göre Hipertansiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipertansiyon ne demek? Hipertansiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipertansiyon kelimesi. Peki hipertansiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipertansiyon nedir, hipertansiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPERTANSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipertansiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hipertansiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipertansiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Normalden yüksek olan atardamar basıncı, yüksek kan basıncı

