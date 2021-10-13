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Hipodrom ne demek, TDK'ya göre Hipodrom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hipodrom kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hipodrom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hipodrom nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hipodrom kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hipodrom ne demek, TDK'ya göre Hipodrom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipodrom ne demek? Hipodrom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipodrom kelimesi. Peki hipodrom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipodrom nedir, hipodrom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİPODROM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipodrom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hipodrom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipodrom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- At yarışları yapılan alan, koşu alanı
- Yunanistan ve Roma'da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer

HİPODROM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Meşhur hipodromu yıkılmıştı, harabesi bir taş ocağı gibi kullanılıyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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