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Hipoglisemi ne demek, TDK'ya göre Hipoglisemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hipoglisemi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hipoglisemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hipoglisemi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hipoglisemi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hipoglisemi ne demek, TDK'ya göre Hipoglisemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipoglisemi ne demek? Hipoglisemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipoglisemi kelimesi. Peki hipoglisemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipoglisemi nedir, hipoglisemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİPOGLİSEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipoglisemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hipoglisemi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipoglisemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kan şekeri düzeyinin normalden daha aşağı değerlere düşmesi durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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