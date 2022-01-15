Hippilik ne demek, TDK'ya göre Hippilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hippilik ne demek? Hippilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hippilik kelimesi. Peki hippilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hippilik nedir, hippilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPPİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hippilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hippilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hippi olma durumu

