Hiroki Miyazawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Miyazawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Miyazawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Miyazawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Miyazawa 28 Haziran 1989 tarihinde Date, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮澤 裕樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Miyazawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hiroki Miyazawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2008 tarihinde katılmıştır. Hiroki Miyazawa'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Miyazawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Miyazawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hiroki Miyazawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Miyazawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında C'dole Sapporo

Hiroki Miyazawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Miyazawa şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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