Hiroto Yamami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Yamami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroto Yamami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroto Yamami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroto Yamami 16 Ağustos 1999 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山見 大登 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroto Yamami Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hiroto Yamami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hiroto Yamami'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroto Yamami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroto Yamami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiroto Yamami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroto Yamami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2021 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2022 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2022 yılında Gamba Osaka

Hiroto Yamami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroto Yamami şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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