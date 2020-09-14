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  3. Hırsızda koronavirüs çıktı: 6 polis karantinada

Hırsızda koronavirüs çıktı: 6 polis karantinada

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi kişide koronavirüse rastlanınca, kendisiyle temasa geçen 6 polis karantinaya alındı.

Hırsızda koronavirüs çıktı: 6 polis karantinada

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.'yi (42) gözaltına aldı.

Hırsızda koronavirüs çıktı: 6 polis karantinada

SORGU ODASI DEZENFEKTE EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

 

Berna Akkaya
Editör


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